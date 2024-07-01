Порядка восьми миллионов поездок совершили в Подмосковье на арендованных самокатах с начала сезона

С конца марта 2024 года, когда в Подмосковье открыли сезон кикшеринга — сервиса по аренде электросамокатов, жители и гости региона воспользовались самокатами около восьми миллионов раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наиболее востребованным месяцем за прошедший период оказался май, в июне из-за большого количества осадков пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, самое минимальное расстояние, которое преодолели на самокате — два километра, а максимальное — 68 километров», — говорится в сообщении.

Арендовать самокат можно в 41 округе Подмосковье, пользователям доступны около 26 тысяч средств индивидуальной мобильности. Виртуальные парковки в регионе оборудуют в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций. В числе округов-лидеров по популярности электросамокатов вошли Долгопрудный, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Пушкинский, Реутов и Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.