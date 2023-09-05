Порядка восьмиста пятидесяти семей заселились в свои квартиры в подмосковном ЖК «VESNA»

Заселение третьей очереди жилых домов завершилось в жилом квартале «VESNA» Наро-Фоминского городского округа. Семьям передано порядка 855 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что девелопер проекта — ГК «Инград» вел в эксплуатацию все пять корпусов третьей очереди строительства. Дома имеют переменную этажность — 8-12 этажей. А общая площадь зданий составляет почти сорок две с половиной тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день на территории комплекса уже открыты школа на 880 учеников и два детских сада для 250 малышей.

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