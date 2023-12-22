Порядок организации ярмарок упростили в Подмосковье

Правительство Московской области упростило порядок организации ярмарок в регионе Постановлением № 1198-ПП. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Правительство Московской области оказывает всестороннюю поддержку бизнесу. Так, была упрощена работа предпринимателей по организации ярмарок. Облегчили процедуру заключения договоров на проведение ярмарок в Подмосковье», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Помимо этого, по его словам, документ ввел требование обязательно заключать договор на ветеринарное сопровождение и вывоз мусора. Ознакомиться с реестром ярмарок можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.