Порноавтобус: в Подмосковье извращенец устроил развратное шоу на глазах у шокированных пассажиров

В Красногорске произошел вопиющий случай, нарушивший все нормы общественного порядка. В салоне автобуса маршрута № 845 пассажиры стали свидетелями откровенно непристойного поведения одного из мужчин, который занимался мастурбацией на заднем сиденье. Юрист Анна Говорова в беседе с REGIONS дала правовую оценку скандала.

Запись инцидента мгновенно разошлась по соцсетям, вызвав волну возмущения. Многие отметили, что автобусе могли находиться дети, которым не подобает смотреть на подобные непристойности. Впрочем, взрослые также были шокированы: мужчина без комплексов продолжал самоудовлетворяться, не обращая внимания на окружающих и видеосъемку на мобильные телефоны.

Юрист Анна Говорова отметила, что если в момент происшествия в салоне не было детей младше 14 лет, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), что грозит административным арестом до 15 суток или штрафом в 1000 рублей. Если же нарушитель оказывал сопротивление при задержании, штраф может быть увеличен до 2000 рублей.

Однако ситуация кардинально меняется, если выяснится, что среди пассажиров находились несовершеннолетние. В этом случае поведение может быть переквалифицировано по уголовной статье за совершение развратных действий (ст. 135 УК РФ), максимальное наказание по которой достигает 8 лет лишения свободы.

Эксперт подчеркивает, что в любом случае инцидент нельзя оставлять без внимания: пассажирам или свидетелям необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы, предоставив имеющиеся фото- и видеоматериалы. Это не только поможет привлечь виновного к ответственности, но и предотвратит потенциальные риски для других граждан в будущем.

Ранее сообщалось, что аномально теплая осень разбудила даже эксгибиционистов Подмосковья.