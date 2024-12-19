«Порносайты смотрят во всем мире»: Путин высказался о возможном запрете порносайтов

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин высказал свое мнение о возможности запрета порносайтов. Он отметил, что хотя запреты имеют право на существование, необходимо предоставить более привлекательную альтернативу, передает РИА Новости.

«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других стран», — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность предложения более интересной замены, чем порносайты. По его мнению, любые ограничения следует вводить с учетом наличия альтернатив, которые были бы более увлекательными, чтобы заставить человека захотеть посмотреть что-то иное.

Ранее Путин назвал Google виновным в замедлении YouTube. Президент отметил, что Google обязана соблюдать в своей деятельности российские законы.