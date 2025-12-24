«Стрижка под ноль»: собаке отрезали хвост в московской студии груминга

Пес блогера и певицы Кристины Ракуты лишился хвоста после процедуры в одной из московских студий груминга. Травму, полученную во время стрижки, от хозяев скрыли. Об этом сообщает телеграм-канал РЕН ТВ|Новости.

Инцидент произошел несколько месяцев назад. Хозяйка привела питомца по кличке Джек на стандартную процедуру. Вместо обещанных трех часов груминг растянулся на пять. Персонал салона уверял, что задержка связана с игривым характером собаки, и просил подождать.

О серьезном ранении, которое пес получил во время процедуры, женщине не сообщили. Дома она обнаружила тяжелое повреждение хвоста. Консультация в ветеринарной клинике показала — необходимо срочное хирургическое вмешательство. Из-за тяжести травмы хвост пришлось ампутировать.

По словам Ракуты, расходы на лечение и операцию для питомца составили около 50 тыс. руб. Она обратилась в салон с требованием компенсировать эти затраты. Однако, как утверждает блогер, руководство студии отрицает свою прямую вину и отказывается от полного возмещения ущерба. Диалог зашел в тупик, ситуация до сих пор не разрешена.

