Porsche протаранил такси на юге Москвы, есть пострадавший

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в столичной полиции, инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 октября, на юге Москвы.

Сообщается, что в районе дома номер 13 по Пролетарскому проспекту автомобиль Porsche столкнулся с такси. В результате произошедшей автоаварии пострадал один человек.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Степень травм пострадавшего человека уточняется. Полицейские выясняют все причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что водителя зажало в искореженной «скорой» после лобового ДТП с автобусом в Кемерове.