Водителя зажало в искореженной «скорой» после лобового ДТП с автобусом в Кемерове

Водитель кареты скорой помощи оказался зажат на месте после лобового ДТП с пассажирским автобусом в кузбасской столице. Потребовалась помощь спасателей и врачей, пишет VSE42.RU .

Авария произошла на окраине Кемерова около поворота на Кедровку. По этому участку дороги в сторону центра неслась скорая помощь с включенными мигалками. Внутри находились фельдшеры и 10-летний пациент. Карета столкнулась с пассажирским автобусом лоб в лоб: машины оказались искорежены, больше всего не повезло служебному транспорту. Там водителя серьезно зажало между машинами у руля.

Вытащить пострадавшего водителя скорой помощи удалось благодаря слаженой работе спасателей.

Отмечается, что в ДТП травмы получили шесть человек, включая ребенка из машины скорой помощи. Жертв нет, обстоятельства выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе в Ступино.