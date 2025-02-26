Porsche с бантом в мусорном контейнере стал новой достопримечательностью Мытищ

В Мытищах появилась новая достопримечательность — Porsche Macan с красным бантом на крыше, выброшенный в мусорный контейнер. Как пишет Baza, автомобиль в мусорке оставил мужчина, который хотел подарить его жене.

По информации источника, супруге россиянина этот подарок оказался «неприятен», и она не приняла его. Мужчина решил, что и ему машина не нужна, поэтому отвез ее на свалку.

Как отмечает Baza, такое решение стало следствием сложного периода в отношениях супругов. Друзья пары рассказали, что мужчина приобрел Porsche за 3 млн руб. Машина была слегка битая после ДТП, но россиянин хотел отремонтировать ее к 8 Марта. Однако вскоре он решил не дожидаться международного женского праздника и подарил любимой жене автомобиль на 14 февраля. Женщина восприняла презент как издевку из-за того, что машина была побитая. Она также не поздравила мужа на 23 февраля.

Porsche с красным бантом лежит в мусорном контейнере уже 12 дней. Местные жители фотографируются рядом с ним и выкладывают фото в соцсети. Что касается будущего автомобиля, то раздосадованный мужчина пока с ним не определился.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что автомобильный бренд Porsche продлил регистрацию товарного знака в России на 10 лет.