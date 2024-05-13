Портал «Детские лагеря в Подмосковье» стал одним из самых популярных ресурсов для детского отдыха
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Портал «Детские лагеря в Подмосковье», на котором можно выбрать лагерь для ребенка, ознакомиться с условиями проживания и получить ответы на интересующие вопросы, вошел в ТОП ресурсов по детскому отдыху. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Он (портал — Прим. ред.) в Яндексе — на четвертом месте в выдаче. То есть все, кто ищет информацию о лагерях в Подмосковье, приходят на этот сайт и таким образом могут выбрать лагерь и решить, куда они отправят своих детей», — подчеркнул Вячеслав Духин.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева уточнила, что ресурс позволяет пользователям ознакомиться с профилями лагерей, их описаниями и отзывами. Кроме того, там можно найти перечень необходимых для отдыха документов и вещей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.