Портал «Детские лагеря в Подмосковье» стал одним из самых популярных ресурсов для детского отдыха

«Он (портал — Прим. ред.) в Яндексе — на четвертом месте в выдаче. То есть все, кто ищет информацию о лагерях в Подмосковье, приходят на этот сайт и таким образом могут выбрать лагерь и решить, куда они отправят своих детей», — подчеркнул Вячеслав Духин.