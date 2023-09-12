Портал «Цифровое Подмосковье» открыт для всех регионов страны

Органы власти всех российских регионов теперь могут на портале «Цифровое Подмосковье» поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта и дополнить витрину готовыми решениями. Об этом рассказали в региональном Министерстве государственного управления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнул, что практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого. При этом в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о проведении работы по внедрению ИИ-технологий на портале уже размещены почти сто практик различных регионов.

Для удобства навигации на платформе все проекты разделены на три направления: «ИИ-решения», «Субъектам», «Бизнесу». В каждом из них есть блоки с различными тематиками в зависимости от сферы внедрения. Если пользователя заинтересовало ИИ-решение, необходимо перейти в его карточку.

В карточке проекта содержатся сведения о цели создания ИИ-решения, его разработчиках, регионе применения и достигнутом результате, типе искусственного интеллекта, возможностях тиражирования. Там же есть кнопка «Свяжитесь с нами», с помощью которой можно получить консультацию по проекту и вопросам его внедрения.

Ранее стало известно, что участники «Лидеров России» выполнили задание от губернатора Андрея Воробьева по внедрению искусственного интеллекта в работу с обращениями жителей региона, представителями бизнеса и НКО.