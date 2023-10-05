«Порталы в другой мир»: эзотерик раскрыла страшные тайны Москвы
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Москва — это не только столица нашей Родины, но еще и мегаполис, в котором живут миллионы россиян. Кому-то город ласково улыбается и гостеприимно распахивает ворота, а кого-то сжирает с потрохами. А эзотерики считают, что Москва окутана магией.
Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем уникальна наша столица и какие тайны хранит этот город.
«Каждый мегаполис — это место очень жестких энергий. Такие города слабых перемалывают и убивают. А те, кто выжил, возвращаются туда, откуда приехали», — заявила Абравитова.
Москва, по мнению эзотерика, — место сакральное и уникальное. Здесь находится огромное количество порталов.
«Они известны. Порталы эти как с положительным зарядом, так и с отрицательным. Кроме того, на территории города находится очень много древних капищ, где жрецы делали свои ритуалы. Сталин, кстати, очень интересовался темой эзотерики», — добавила собеседница издания.
По ее словам, знаменитые сталинские высотки были построены в местах жреческих капищ.
«Место последней высотки, которую он не успел возвести, было выбрано не просто так. Это тоже сакральное место. Если бы она была установлена, то Москва усилилась бы в энергетическом плане, стала бы более мощной», — подчеркнула эксперт.
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