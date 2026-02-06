Порталы в космос: небо в Одинцове озарили таинственные световые столбы

Ночное небо над Одинцовским городским округом в ночь на 6 февраля стало площадкой для редкого атмосферного спектакля. Как пишет REGIONS , жители наблюдали и фиксировали на камеры загадочные световые столбы — яркие вертикальные полосы, будто подпирающие небосвод. Это оптическое явление, характерное для суровых сибирских зим, в Подмосковье встречается крайне редко.

Природу феномена для REGIONS объяснила физик Людмила Гуляева. По ее словам, световые столбы — это результат сложной игры света в условиях сильного мороза. При падении света на эти кристаллики лучи отражаются и создают впечатление длинных вертикальных столбов.

Явление возникает, когда в насыщенном влагой воздухе при очень низкой температуре образуются и зависают плоские шестиугольные кристаллы льда. Они действуют как миллионы крошечных зеркал, отражающих свет от уличных фонарей, окон и других источников вверх.

«В Сибири такое явление встречается довольно часто из‑за холодных и влажных зим, тогда как в Подмосковье его наблюдают крайне редко — здесь обычно более сухой воздух и мягкие зимы», — объяснила специалист.

Очевидцы сообщают, что сказочные столбы появились вечером и были отчетливо видны на протяжении нескольких часов, преображая привычный городской пейзаж. На фотографиях, которыми делились местные жители, запечатлены призрачные световые колонны на фоне темного неба, контрастирующие с блестящим снегом и силуэтами деревьев.

