Поселился нелегал: таиландские врачи вытащили из уха сибирячки муравья Юрия

В ухе российской туристки во время отдыха в Таиланде было обнаружено насекомое. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Baza, передает Лента.ру.

По информации издания, жительница Сибири по имени Елена проснулась ночью из-за непривычных ощущений в ухе. Она не смогла уснуть и дождалась утра, чтобы обратиться в местное медицинское учреждение.

Врачи при осмотре выявили в ушном канале женщины муравья. Насекомое было извлечено. Пациентке назначили курс антибиотиков. В шутку женщина назвала муравья Юрием.

