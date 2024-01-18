Посещаемость парков Московской области выросла в прошлом году

Парки культуры и отдыха Подмосковья в 2023 году посетили более 74 миллионов человек, что на 29% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В топе самых востребованных парковых территорий оказались парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину, Центральный парк культуры и отдыха в Лыткарино. В прошлом году на территории парков провели почти 30 тысяч регулярных мероприятий, Минкульттуризм региона и АНО «МосОблПарк» также организовали специальные проекты. Так, были впервые реализованы три уникальных проекта.

«Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина прошел в 30 городских округах, его общая посещаемость составила 98 тысяч человек. Марафон «На одной волне», где выступили музыканты с кавер-версиями отечественных хитов, охватил 46 городских округов и собрал 33 тысячи зрителей. Для наших самых маленьких гостей мы вместе с Московским областным государственным театром кукол подготовили «Театр кукол в парке», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В парках также провели 46 областных мероприятий, которые в общей сложности посетили более 800 тысяч человек. Наиболее популярными оказались «Солнечная масленица», торжественное открытие зимнего сезона и «Ночь в парке».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.