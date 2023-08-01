Посещаемость парков Подмосковья выросла на десять процентов

Свыше 7,3 миллиона жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона в июле, сообщили в областном Минкульттуризме. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Самым популярным у жителей и гостей региона стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, он принял более 388 тысяч человек», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В тройку парков по популярности вошли также Центральный парк культуры и отдыха Пушкинского округа и Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также говорил, что в регионе растет посещаемость парков. По его словам, это направление является важной работой.