Посещаемость парков Подмосковья выросла за последние пять лет

За последние пять лет в Подмосковье фиксируется увеличение посещаемости парковых зон, сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что в 2019 году число посетителей достигало 11 миллионов, в этом году ожидается рост до 70 миллионов. Помимо этого, число парков за этот период увеличилось почти в два раза, со 100 до 193. На этих территориях установили камеры видеонаблюдения, элементы благоустройства, открыли свыше 1,2 тысячи объектов бизнеса.

«Министерство благоустройства Московской области продолжает работать на улучшение качества парковых зон и расширение доступных услуг для граждан», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.