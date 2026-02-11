Посетили Россию и остались: чем Москва покорила семью профессоров из Китая

Девять лет назад Бо Ли и Цзятяньцзэ Лю собрали чемоданы, взяли восьмилетних дочерей-двойняшек и навсегда покинули Китай. Пункт назначения — Москва. Цель — чтобы Тяньюй и Юйцзе могли учиться музыке там, где жили и творили их любимые композиторы: Чайковский, Рахманинов, Скрябин. В беседе с aif.ru выходцы из Поднебесной поделились впечатлениями о России и рассказали, как им удалось адаптироваться в новой культуре.

Путь в Россию для родителей оказался дорогой с уже протоптанной тропой. Еще в 2003 году Бо, игравший на тромбоне в оркестре, и пианистка Цзятяньцзэ, преподававшая в консерватории, приезжали в Москву на стажировку. Он поступил в педагогический университет, она — в Академию имени Гнесиных. Тогда же Цзятяньцзэ, смирившись с тем, что русским трудно выговаривать ее имя, стала Надей — имя Надежда пришлось по душе. Но язык так и не покорился, работать преподавателем без него оказалось невозможно, и музыканты вернулись домой.

В 2008-м родились двойняшки. В четыре года девочки сели за инструмент, в восемь — впервые приехали в Москву. Зашли в Центральную музыкальную школу как в музей, а вышли с предложением выступить. Сыграли — и сомнения исчезли. Родители, словно только и ждали этого знака, стремительно собрали вещи и перевезли семью обратно в Россию. Год подготовительного класса, зубрежка русского языка — и двойняшки стали ученицами ЦМШ.

Здесь сестер зовут Злата и Алиса. Эти имена стоят на дипломах международных конкурсах рядом с китайскими. Дом на Никитском бульваре семья снимает по одной причине — близко к школе. Двухкомнатная квартира-студия обходится в 150 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей. Большую часть площади занимают три рояля.

Каждый день девочки играют по два-три часа, перед экзаменами и концертами — до восьми. После — уроки, русский язык с репетитором, литература. Подъем в семь утра, отбой за полночь. Когда все задания выполнены, можно еще отработать этюд. Чтобы не беспокоить соседей, родители купили электронное пианино с наушниками.

«В школе у нас с ребятами не сразу получилось подружиться. Было сложно. Мы по-русски почти не разговаривали. Да и разговаривать особенно некогда было. Много учебы. Но сейчас общаемся и дружим. Хорошие отношения. В гости? Нет, в гости ни к кому не ходим. И вместе не гуляем. Ведь у нас все время отнимает учеба», — вспоминают Тяньюй и Юйцзе.

Два года назад в семье появилась Сань Бао — «третья девочка», золотистый ретривер. Собака понимает по-русски хуже, чем по-китайски.

Мама же живет на две страны. Наде 50 лет, она доцент консерватории в Китае и не может оставить любимую работу. Но 90 дней отпуска позволяют часто прилетать в Москву. Отцу Бо 54, в 2017 году он перебрался в столицу с дочками и теперь занимается обменом студентов-музыкантов между Россией и Китаем. Мама держит руку на пульсе — каждый день видеозвонки.

Китайский Новый год семья встречает по правилам: неделя уборки, красные фонари, ленты со стихами-пожеланиями. Детям дарят деньги в красных конвертах. Взрослым — ничего, так принято.

«Сейчас у нас молодые люди не торопятся создавать семьи, жениться и заводить детей. А вот разводиться стали чаще. Все как везде. Те же проблемы и тенденции. Люди везде одинаковые», — вздыхает Цзятяньцзэ-Надя.

Любимое место в Москве у девочек — Красная площадь. Туда ходят 9 Мая. Кричат «ура!» вместе со всеми. Отец Бо восхищается московской осенью, добавляя, что главное впечатление о столице — это новые запахи и обилие золота.

Сейчас Тяньюй и Юйцзе учатся в ЦМШ. Впереди — экзамены, концерты, конкурсы. Три рояля в маленькой квартире на Никитском бульваре ждут своего часа каждый день. О переезде семья не жалеет, а искренне старается осваиваться в полюбившейся культуре.

