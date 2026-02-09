Семейная тайна раскрыта: братья спустя 25 лет обняли отца, которого считали мертвым

История, достойная экранизации, произошла с семьей из Крыма, которая спустя 25 лет нашла своего главу, считавшегося без вести пропавшим. Юрий, уехавший из Узбекистана в Россию на заработки еще в конце девяностых, на десятилетия исчез из поля зрения близких. Родственники, не получая ни писем, ни звонков, со временем смирились с утратой, однако случайная публикация в интернете перевернула их жизнь. Как выяснили журналисты KP.RU , мужчину обнаружили в полузаброшенной деревне Оренбургской области, где он вел затворнический образ жизни без элементарных бытовых условий.

Судьбоносная встреча произошла благодаря блогеру Алексею Ушакову, который снимал сюжет о вымирающих селах. В деревне Козловка он наткнулся на непьющего и работящего старика, живущего в доме без света, газа и воды. Выяснилось, что еще 20 лет назад у Юрия украли документы, и все это время он существовал вне правового поля, перебиваясь подработками у соседей и разведением кроликов.

«Все эти 25 лет дядя Юра жил с мыслью, что где-то у него есть семья – жена и двое сыновей. Но никаких контактов с ними у него не было. По его глазам было видно, что ему очень больно об этом говорить. В какой-то момент он сказал мне: «Меня никто не ищет. Вот я один, никому не нужный», – вспоминает Алексей.

После выхода фильма в социальных сетях сыновья опознали отца и немедленно вышли на связь с блогером. Как рассказал один из братьев, Александр, связь с родителем оборвалась в 1999 году, и по официальным базам он давно числился пропавшим. Увидев родное лицо на экране смартфона, сыновья отправились в Оренбуржье, чтобы забрать отца.

Несмотря на долгую разлуку и старые детские обиды, первая встреча прошла эмоционально: сыновья поразились внешнему сходству с отцом, которое проявилось с годами. Юрий без колебаний согласился оставить глухую деревню и переехать к детям.

Сейчас 71-летний Юрий осваивается в Бахчисарае, где сыновья приобрели для него отдельную квартиру. Семья помогает ему финансово и занимается восстановлением документов в судебном порядке — очередное заседание по оформлению паспорта назначено на 12 февраля. Бывший затворник уже познакомился с внуками и наладил быт, хотя признается, что иногда тоскует по деревенскому хозяйству. Впрочем, возвращение к цивилизации проходит успешно: мужчина радуется крымскому теплу и общению с близкими, окончательно осознав, что он больше не одинок.

