Посетителей МЕГА Белая Дача в Котельниках эвакуировали

В торговом центре МЕГА Белая Дача в подмосковных Котельниках прошла эвакуация, всех посетителей попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщает интернет-издание «Котельники сегодня».

По данным издания, эвакуацию объяснили техническими неполадками. Сейчас торговый центр закрыли, на месте инцидента работают кинологи.

Ранее сообщалось, что в городском округе Солнечногорск эвакуировали посетителей торгового центра «Солнечный» из-за угрозы взрыва. Уточнялось, что в оперативные службы поступил анонимный звонок о «минировании» здания на улице Красная. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.