Посетители подмосковного стенда на выставке «Россия» могут освоить битбокс

Гости подмосковного стенда на Международной выставке-форуме «Россия» могут послушать битбокс и научиться исполнять его. В День Московской области музыкант Митя обучает гостей музыке, звуки которой издаются губами, ртом, голосом, языком, носом.

«Лет в 15 я увидел выступление парня, который исполнял битбокс, и меня зацепило. Я и до этого интересовался пением, но петь стеснялся. Начал с битбокса, продолжаю и сейчас. Мне очень нравится!», - рассказал Митя.

Музыкант называет себя самоучкой, потому что все секреты мастерства он постигал сам. В этом ему помогали материалы из интернета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев говорил, что все, чем мы гордимся в Подмосковье, собрано на стенде в рамках выставки «Россия».