Посетители подмосковных парков могут погреться у уличных очагов

Почти семьдесят уличных очагов установлено в парках по всей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Отмечается, что очаги представляют собой металлический шары с резными узорами, в которых жгут дрова. Они спасают жителей и гостей региона в суровые холода и создают уютную атмосферу. Ознакомиться с перечнем адресов, где можно погреться этой зимой можно на сайте ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.