В Костроме появился на свет редкий вид животного

В костромском альпака-парке произошло знаменательное событие — впервые здесь родилась патагонская мара, зверек, сочетающий в себе черты миниатюрного оленя и зайца. Сотрудники парка поделились этой новостью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении было отмечено, что в парке появился на свет детеныш мары, которому дали имя Дима. Сообщалось, что новорожденный малыш неотступно следует за матерью, ищет убежище в тени и издает тихие звуки, привлекая к себе внимание.

Представители альпака-парка также отметили уникальную особенность этих животных — их моногамию. По их словам, мары формируют пары на всю жизнь, и для того, чтобы у питомцев появился долгожданный малыш Дима, потребовался почти год.

Известно, что патагонские мары, обитающие преимущественно в Южной Америке, представляют собой редкий и исчезающий вид. В России увидеть их можно лишь в зоопарках.

Внешне эти животные напоминают небольших оленей с длинными ногами, издалека кажущимися копытцами, и заячьими ушами. Морда мары имеет сходство с капибарой. В основном, это травоядные существа, достигающие в высоту 69-75 см и весом от 8 до 16 кг.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Сучавы в Румынии родился лигр.