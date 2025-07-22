В Костроме появился на свет редкий вид животного
В Костроме родился уникальный детеныш патагонской мары
Фото: [Страница Альпака парка «Кострома — Перу» во ВКонтакте]
В костромском альпака-парке произошло знаменательное событие — впервые здесь родилась патагонская мара, зверек, сочетающий в себе черты миниатюрного оленя и зайца. Сотрудники парка поделились этой новостью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении было отмечено, что в парке появился на свет детеныш мары, которому дали имя Дима. Сообщалось, что новорожденный малыш неотступно следует за матерью, ищет убежище в тени и издает тихие звуки, привлекая к себе внимание.
Представители альпака-парка также отметили уникальную особенность этих животных — их моногамию. По их словам, мары формируют пары на всю жизнь, и для того, чтобы у питомцев появился долгожданный малыш Дима, потребовался почти год.
Известно, что патагонские мары, обитающие преимущественно в Южной Америке, представляют собой редкий и исчезающий вид. В России увидеть их можно лишь в зоопарках.
Внешне эти животные напоминают небольших оленей с длинными ногами, издалека кажущимися копытцами, и заячьими ушами. Морда мары имеет сходство с капибарой. В основном, это травоядные существа, достигающие в высоту 69-75 см и весом от 8 до 16 кг.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Сучавы в Румынии родился лигр.