Блогер рассказал о разочаровании после поездок в Европу и США

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков посетил ряд европейских стран и побывал в США. Однако путешественник признался, что разочаровался в этих странах после поездок.

О своих впечатлениях он рассказал в выпуске подкаста Mash Room. Видеозапись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Третьяков признался, что раньше думал, что в Европе лучше, чем в России, однако это оказалось не так. По его словам, во всех европейских столицах тоже есть несчастные люди. Они вынуждены бороться за доходы, думать, как устроить детей. А сейчас у них появилась еще одна проблема – как не стать жертвой нападений мигрантов, говорит блогер.

Поездка в США тоже разочаровала предпринимателя. В этой стране, считает Третьяков, есть четкое разделение на бедных и богатых.

Зажиточные американцы вынуждены нанимать охрану, чтобы защититься от бедных сограждан, добавил Третьяков.

Таким образом, никакого «рая» в США блогер не увидел.

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