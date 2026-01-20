«Пошел спасать друзей один и не вернулся»: турист сорвался в горах, пытаясь помочь товарищам

В горах США произошел трагический инцидент, в результате которого погиб турист, пытавшийся спасти своих заблудившихся друзей, сообщило издание Los Angeles Times. Трагедия развернулась в районе Анзе, округ Риверсайд.

17 января в экстренные службы поступило сообщение о пропаже группы из четырех человек в горной местности. Один из их друзей, не дожидаясь прибытия спасателей, самостоятельно отправился на поиски. Он решил действовать в одиночку, что впоследствии привело к печальным последствиям.

Пропавшую группу вскоре обнаружила с воздуха авиация спасательной службы. Всех четверых людей эвакуировали в безопасное место, информация об их состоянии не уточняется.

Однако поиски привели к другой находке. Спасатели обнаружили тело мужчины у подножия горы. Как установили, турист сорвался с 45-метровой скалы. Падение оказалось смертельным, он погиб на месте.

