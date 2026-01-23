«Пошли на акул, а попали в облако медуз»: российские дайверы на Мальдивах получили сильные ожоги в море

Российские туристы, отправившиеся на дайвинг на Мальдивы, чтобы понаблюдать за тигровыми акулами, столкнулись с непредвиденной опасностью.

Как пишет телеграм-канал «База», из-за сильных волн к месту погружения прибило большое количество мелких медуз, которые начали массово жалить отдыхающих.

Как рассказала одна из пострадавших, болевые ощущения от ожогов прошли за несколько дней, однако видимые следы на коже держались около месяца.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась у девушки, которую медуза ужалила в область ключицы. У нее развилась сильная аллергическая реакция: начались чихание, сильный кашель, покраснение кожи и слезоточивость глаз. Пострадавшую срочно доставили к врачам, где ей сделали противоаллергический укол.

У части группы на месте ожогов позже остались загадочные черные точки. Сами туристы точно не знают причину их появления, но предполагают, что это могут быть микроскопические фрагменты щупалец, которые остались в коже.

Как отмечают эксперты, даже после отделения от тела медузы такие частицы способны продолжать выделять токсин, вызывая локальное раздражение.

Ранее экологи предрекли постоянные нападения акул на людей в Хургаде.