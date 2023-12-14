Как сообщает украинское издание «Страна.UA», во Львовской области Украины староста населенного пункта Смыков Виталий Левицкий не позволил коммунальным службам снести монумент советскому воину-освободителю, стоящему вместе с простой украинской девочкой.

Когда представители коммунальных служб, во исполнение закона о декоммунизации, приехали снести монумент, мужчина сел на него верхом и с криками «Пошли вон!» отказался оттуда слезать.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом!» - цитирует Левицкого украинское издание.

Приехавшие демонтировать советского воина рабочие потоптались-потоптались на месте и уехали обратно ни с чем.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.