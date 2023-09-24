«Пошли вытаскивать, и в окоп прилетел снаряд»: разведчик не вернулся с задания

Иван Баннов был профессиональным военным, как он мечтал с детства. Жена Таня принимала правила игры и никогда не ныла перед командировками супруга. Однако она чувствовала, что поездка на Украину в марте 2022 года будет отличаться от всего, что было до тех пор.

Уже на Украине Иван старался дать о себе весточку. Когда не было связи, жена беспокоилась: ходила, считала дни. А когда боец выходил на связь, то первое, что он делал, это не купался, не ел, а включал телефон и писал жене: «Все в порядке. Я пошел кушать и купаться, попозже наберу».

Но настал роковой день.

«Ваня вообще на это задание не должен был идти. Получается, они только пришли с выхода, но их пацаны попали в засаду. Они пошли их вытаскивать, и в окоп прилетел снаряд. Так мне потом рассказали», — вздыхает Баннова, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иван погиб в четверг 16 июня 2022 года в поселке Нырково в Луганской Народной Республике. Его тело привезли родным рано утром в понедельник. И в этот же день Таня похоронила мужа.

«Гроб был закрытый, потому что там были очень серьезные повреждения. Я его даже не видела», — сокрушается девушка.

Боец награжден орденом Мужества посмертно. Также Иван имеет награды орден Жукова и орден Суворова за отвагу.

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