«Пошлость» или креатив: родивший снеговик-мать возмутил посетителей лесопарка в Балашихе

Зимняя фантазия жителей Балашихи вновь вышла за привычные рамки. В Ольгинском лесопарке появилась снежная композиция, которая заставила прохожих спорить о границах творчества. Местные жители запечатлели скульптуру, изображающую женщину-снеговика и лежащего рядом младенца. Судя по позам, автор изваяния попытался передать момент появления малыша на свет прямо в сугробе, пишет REGIONS .

На лавочке в заснеженном парке разместилась фигура из снега, которой придали женственные формы и даже добавили волос из веток. У снежной бабы крупные губы и ошалевший взгляд, который в темноте напугает любого. Но есть и еще одна пугающая деталь: на ногах этого креатива из мира ужасов уместился снежный ребенок, уже больше похожий на классического снеговика из трех шариков. Многие посчитали, что это не просто снеговик, а снежная роженица.

Фотографии необычной инсталляции быстро разлетелись по телеграм-каналам, но вместо ожидаемого умиления вызвали волну критики. Горожане не оценили ни идею, ни качество ее исполнения. Особое недоумение вызвал тот факт, что композиция появилась в преддверии Международного женского дня.

«Если это намек на наступающий Международный женский день, то он крайне неудачный. Выглядит пошло. Такую тему можно было воплотить гораздо симпатичнее», — делятся мнениями очевидцы.

После публикации в местных пабликах «родильный» снежный ансамбль пополнил список самых неординарных скульптур, которые слепили жители Балашихи в этом сезоне. Ранее в округе уже замечали снеговика-эльфа, снеговика-ковбоя и персонажа по прозвищу «вейпер». Последний, к слову, тоже подвергся жесткой критике со стороны общественности — горожане усмотрели в нем пропаганду вредных привычек среди подрастающего поколения.

Автор спорного произведения искусства пока не объявился. Остается надеяться, что весна внесет свои коррективы и спорная композиция исчезнет естественным путем. А пока жители продолжают обсуждать, где проходит грань между оригинальностью и безвкусицей в снежном творчестве.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи делятся фотографиями последних в этом сезоне снеговиков.