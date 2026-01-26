«Поскользнулся и упал за борт при подъеме снастей»: на Сахалине погиб помощник капитана рыболовного судна

На Сахалине произошел несчастный случай со смертельным исходом на борту рыболовецкого судна, сообщила пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

По информации ведомства, накануне член экипажа судна СПК «РК Дружба», принадлежащего рыбоперерабатывающему предприятию, погиб, упав за борт во время выполнения рабочих обязанностей.

По предварительной информации, 58-летний работник, исполнявший обязанности помощника капитана, поскользнулся и выпал за борт корабля. Инцидент произошел, когда мужчина находился на своем рабочем посту во время подъема рыболовного снаряжения.

Его незамедлительно из воды и доставили обратно на борт судна, однако все попытки спасти его оказались безуспешными. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Расследовать обстоятельства гибели мужчины будет специальная комиссия под руководством представителя Государственной инспекции.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области нашли тело 58-летнего мужчины.