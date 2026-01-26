«Видимых признаков насильственной смерти нет»: в Углегорске нашли тело 58-летнего мужчины

В Сахалинской области произошел трагический инцидент — в Углегорске на улице Железнодорожной обнаружили тело 58-летнего мужчины, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). Организована доследственная проверка инцидента.

По предварительной информации, которая была получена в ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Специалисты не нашли очевидных следов борьбы, колото-резаных или огнестрельных ранений, которые могли бы прямо указывать на убийство.

Для установления точной и окончательной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут окончательное процессуальное решение. Личность погибшего устанавливается.

