Посла России в Армении вызвали в Москву

МИД России вызвал в Москву своего посла в Армении Сергея Копыркина. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на сайт ведомства.

Комментарий на сайте МИД оставила Мария Захарова, официальный представитель ведомства. ПО ее словам, 24 мая в столицу вызвали российского посла, который осуществлял дипломатическую деятельность в Армении.

Причину МИД не уточняет. Лишь добавляет, что посол Сергей Копыркин нужен в Москве для консультации.

Российская и армянская стороны в мае обсуждали свои политические и иные отношения. Владимир Путин оценил рекордные показатели товарооборота России и Армении, оценив позитивно сотрудничество с Ереваном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Пашинян провел встречу с замглавы ЦРУ Коэном.