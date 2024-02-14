Посла Узбекистана вызвали в российский МИД из-за высказываний ректора Университета журналистики

Поводом для вызова посла послужили высказывания Кудратходжаева о жителях его страны, не умеющих использовать узбекский язык из-за незнания. О таких людях ректор и политик высказался в оскорбительной форме. Послу выразили ноту недовольства.

В ведомстве подчеркнули, что выбранные ректором слова, формулировки и интонации не способствуют развитию партнерских отношений России с Узбекистаном, а также противоречат условиям взаимной поддержки. При этом отмечается, что с мыслями Кудратходжаева большая часть населения Узбекистана не согласилась. В российском МИД понимают, что мнение ректора и отношение жителей дружественного государства, представляющих многонациональный народ, не равнозначны.

МИД рассчитывает получить официальный комментарий с оценкой деятельности Кудратходжаева.