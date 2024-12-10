После атаки в школе под Краснодаром решили пересмотреть меры безопасности

После инцидента в филиале школы №94 в поселке Российском Краснодарского края в учреждении могут изменить меры безопасности, пишет RT со ссылкой на заявление мамы пострадавшего восьмиклассника.

По словам собеседницы, после поножовщины в учреждении якобы назвали «недоразумением» произошедшее. Она отметила, что на входе в школу работали рамки с металлодетектором и сидела охрана, так что непонятно, как молодой человек протащил нож.

«На этаже, где случилась драка, не оказалось ни одного взрослого. Но, насколько я поняла, руководство будет менять всю систему охраны», — сообщила женщина.

Напомним, 6 декабря в школе Краснодара произошла поножовщина: пострадали трое детей. Ранее стало известно, что могло стать причиной агрессии со стороны подростка.