«После этого сна я была так рада»: погибший боец СВО раскрыл матери, как живет на том свете

Военный Игорь Хазиахметов был из тех, у кого в жизни все по плану. За несколько месяцев до спецоперации он успел практически все, к чему стремился: купил дом неподалеку от Новороссийска, женился и зачал сына. Но насладиться семейной жизнью Игорю не удалось.

Механик-водитель боевой машины погиб в самом начале СВО. Для беременной жены и для родителей это стало страшной вестью. Сын бойца родился спустя месяц после его гибели. Супруга осталась жить в Оренбурге рядом с родителями, а папа и мама Игоря переехали в его дом.

«Мы давно планировали переехать в станицу: тут живут мои родственники и похоронены мои родители. Но первый месяц после переезда я просто не могла спать в доме сына, хотя я не считаю себя чувствительным человеком. Уже позже, почитав про фантомы, я поняла причину появления силуэта сына и странных звуков из кухни», — поделилась мама бойца Марина.

Сразу после гибели Хазиахметов пришел во сне ко всем своим друзьям и знакомым и всем снился одинаково — убеждал, что он жив, и все в порядке. Отец, не склонный к фантазиям, однажды увидел на мгновение, как сын упражняется на брусьях во дворе. А маме сын приснился лишь спустя полгода после похорон. Хотя она до сих пор сомневается, были ли эти видения снами.

«Когда мы обсуждали установку памятника, в доме все стало сильно греметь. Чашки с чаем падали у меня из рук. Я поняла, что сын не хочет монумента, а, может, ему не нравился наш проект. Но потом я увидела сон, что мы с Игорем едем на машине на кладбище. Тогда я поняла, что он одобрил или смирился», — отметила женщина.

Сны с участием сына у Марины наперечет: всего их восемь. Самый яркий женщина увидела после визита в древний город Аркаим. В том сне Хазиахметова долго беседовала с бойцом.

«Игорь с удовольствием отвечал на мои вопросы, мы с ним при жизни столько не разговаривали! Я спросила его, как он там, а сын с воодушевлением рассказал, что живет он просто замечательно. Второй вопрос был про питание. Игорь сказал, что у них сначала неорганическая, духовная пища, а потом органическая. После этого сна я была так рада!» — поделилась Марина.

О том, как сложилась судьба Игоря Хазиахметова, читайте в нашем материале.