После гибели девяти младенцев суд приостановил работу новокузнецкого роддома

Работа роддома №1 в Новокузнецке приостановлена по решению суда на 90 суток, сообщила пресс-служба судов Кемеровской области. Основанием для такой жесткой меры стала гибель девяти новорожденных за короткий период времени.

Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара. В течение этого срока в учреждении разрешено проводить ремонтные работы и устранять выявленные нарушения.

Представитель Роспотребнадзора подтвердила наличие серьезных недочетов, которые привели к трагическим последствиям. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), которая касается нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее правозащитник Иван Курбаков предложил рожать на камеру после трагедии в новокузнецком роддоме.