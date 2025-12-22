После информации о туберкулезе у студента в МГЮА проводят эпидрасследование

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование и проводит комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с поступившей информацией о подозрении на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

При этом в самом университете ТАСС заявили, что на данный момент подозрение у студента не подтвердилось. В Роспотребнадзоре агентству сообщили, что соответствующие проверки еще ведутся.

Информация о возможном случае заболевания появилась в СМИ со ссылкой на ситуацию в одном из общежитий вуза. Реакцией ведомства стало развертывание полномасштабной проверки силами территориальных отделов в Южном и Центральном округах Москвы.

«Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.

