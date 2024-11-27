После исчезновения мальчика в Прокопьевске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего кузбассовца. Мальчика не могут найти с вечера 26 ноября, пишет VSE42.Ru .

Выяснили, что ребенок вышел из дома 26 ноября около 21.00. Он гулял во дворе по улице 2-я Осетинская, где проживает с семьей. Однако с поля зрения школьник пропал, а позже вовсе не вернулся.

В местах возможного местонахождения школьника работает следственно-оперативная группа. Активно ведутся поиски ребенка. Граждан просили посодействовать в процессе. В частности в ориентировки сказано, что юного сибиряка зовут Кирилл, он ростом 145-150 см, имеет серо-голубые глаза, шрам над губой и родинку на правой щеке.

Последний раз пропавшего видели в шапке-ушанке, черно-белой жилетке, джинсах и серой олимпийке. Подробная ориентеровка и фото опубликованы на сайте СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружили 1200 человек, которые считались пропавшими без вести.