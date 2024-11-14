В Курской области обнаружили 1200 человек, считавшихся пропавшими без вести

В Курской области обнаружены 1200 человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом проинформировал Российский Красный Крест (РКК) в своем телеграм-канале.

Сообщается, что удалось выяснить судьбу и восстановить связи с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим.

После начала вторжения украинских войск в организацию поступило свыше 6 тыс. запросов на поиск людей в приграничных с Россией районах. При этом в РКК отметили, что один и тот же человек может быть в центре внимания нескольких родственников, соседей и знакомых, которые их ищут.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву с просьбой найти пропавших жителей Курской области.