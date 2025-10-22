После капремонта детский сад неожиданно признали аварийным

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с детским садом в городе Тайга Кемеровской области, который был признан аварийным сразу после проведения капитального ремонта. Об этом пишет VSE42.Ru .

Глава ведомства потребовал от руководителя регионального управления СКР Павла Курочкина предоставить подробный доклад о результатах проверки, инициированной после многочисленных сообщений в социальных сетях о нарушении прав жителей.

Инцидент приобрел местный резонанс из-за парадоксальной ситуации: после завершения ремонтно-строительных работ дошкольное учреждение не только не было введено в эксплуатацию, но и получило статус непригодного для использования с последующим решением о сносе.

Итогом стало полное прекращение доступа детей к дошкольному образованию в этом учреждении. Местные семьи столкнулись с острой проблемой отсутствия альтернативных вариантов для устройства детей, что нарушает их социальные права.

Проверка Следственного комитета направлена на установление круга должностных лиц, ответственных как за организацию некачественного ремонта, так и за принятие решения о признании здания аварийным.

Ранее сообщалось, что пожар в детсаду привел к эвакуации почти 140 воспитанников.