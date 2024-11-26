После массовой драки кадетов в Уфе госпитализировали десять человек

Учащиеся кадетского корпуса в Уфе устроили массовую драку из-за надписи, которая грубо указывала на нетрадиционную ориентацию курсантов одного из подразделений. Об этом со ссылкой на Baza пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент случился 25 ноября в одном из корпусов имени Муссы Гареева. Участниками драки стали курсанты 10 и 11-х классов: толпы вышли на двор, устроили конфликт и приступили к применению физической силы. По предварительным данным, причиной возмущения учеников одного из подразделений стала оскорбительная надпись.

Разнять курсантов смогли сотрудники корпуса — офицеры-воспитатели. Как выяснили в Минздраве Башкирии журналисты ufa1.ru, после массовой потасовки в больницу увезли 10 человек. Есть пострадавшие с компрессионными переломами позвонков и сломанными носами. Однако многие отделались менее тяжелыми травмами.

Правоохранители допросили офицеров и более 30 курсантов. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: о халатности и хулиганстве, совершенном группой лиц.

Ранее сообщалось о подробностях громкого дела об избиении школьницы в Московской области.