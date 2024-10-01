СК в ХМАО завел дело из-за экс-студента, напавшего с ножом на педагога

СК по ХМАО возбудил уголовное дело из-за инцидента в колледже Лангепаса. Там бывший студент пронес нож в учреждение и набросился на преподавателя. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В СМИ распространились новости про нападение на преподавателя колледжа в Лангепасе. Агрессором оказался 19-летний бывший студент учреждения, но его мотивы пока неизвестны.

Как проинформировали следователи, подозреваемый был задержан. С ним ведутся необходимые в рамках расследования действия. В ситуации разбираются по ст. УК РФ «покушение на убийство».

Также выяснят, по какой причине не сработал металлодетектор в колледже. Прокуратура проводит проверку в учреждении.

Отметим, что преподавательница смогла отбиться и не получила ранений. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Воронеже осудили военного, зарезавшего многодетную женщину.