После обстрела ВСУ в Горловке не работают фильтровальная и насосная станции

Во вторник, 23 апреля, из-за обстрела вооруженных сил Украины в Горловке не работают приканальная насосная станция, две фильтровальные станции, а еще центральные очистные сооружения. Об этом написал в своем официальном канале мэр города Иван Приходько.

Руководитель города сообщает о том, что технические средства временно вышли из строя из-за прекратившейся подачи электроэнергии. Помимо этого, по причине обстрела неприятеля без электричества остались жилые массивы «Комсомолец», «Строитель», а также два поселка и микрорайон квартал «245». Как сообщает РИА Новости, поступала информация об обстреле населенного пункта четырьмя 155 миллиметровыми снарядами. Это популярный калибр артиллерии, который является стандартом НАТО.

Ранее мы писали о том, что Греция и Испания не будут отдавать Украине свои системы противовоздушной обороны, так как думают о своей безопасности.