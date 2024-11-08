После победы на выборах резиденцию Трампа во Флориде стали охранять вооруженные катера и робопес

После победы Дональда Трампа на выборах президента США охрана его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, была значительно усилена. Теперь территорию патрулируют робопсы и вооруженные катера, как сообщил телеканал NBC News.

Трамп завоевал победу в Неваде, что является значительным событием, поскольку республиканцы не выигрывали в этом штате последние 20 лет.

Он набрал 50,8 процента голосов, опередив соперницу Камалу Харрис на 3,5 процента. Эта победа принесла ему дополнительные шесть голосов в коллегии выборщиков, что в итоге составляет 301 голос.

В данный момент подсчет голосов продолжается только в Аризоне, которая также имеет значение как колеблющийся штат.

Последний республиканский президент, который одержал победу в Неваде, был Джордж Буш-младший в 2004 году. Таким образом, результат Трампа стал знаковым для республиканской партии и зафиксировал историческое достижение.

Ранее Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США.