После покушения Дональда Трампа хочет допросить ФБР

ФБР хочет допросить Дональда Трампа в качестве потерпевшего по делу о покушении, которому кандидат в президенты подвергся в Пенсильвании. Об этом пишет CNN.

Источник СМИ уточнил, что в подобных случаях данная процедура является стандартной. Ранее Дональд Трамп в своей соцсети подверг критике директора ФБР Кристофера Рея, который высказал мнение о том, что ранение политик мог получить не от пули, а осколков.

Покушение на кандидата в президенты было совершено 13 июля. В результате атаки, Дональд Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, а еще двое были госпитализированы. Злоумышленник вел стрельбу с крыши расположенного в 100 метрах здания. Его ликвидировали ответным огнем.

Ранее сообщалось о том, что Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США. При этом, экс-глава государства и его супруга заявили об испытываемом чувстве гордости за свое решение.