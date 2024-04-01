После порно сразу воевать: скандал с военкомом из Ровно принял новый оборот

Начальник военкомата в городе Ровно, 36-летний Александр Ярмошевич решил оперативно направиться воевать на фронт. И это – неспроста, пишет РИА Новости днем в понедельник, 1 апреля.

Украинский военный стал героем скандального порно-ролика. где он вступает в половые отношения с коллегами-женщинами прямо на рабочем месте. Видео кто-то записал тайно, но резонанс они произвели далеко не тайный, началась даже служебная проверка.

После скандала Ярмошевичу было предложено написать рапорт о переводе в ряды ВСУ по собственному желанию, что он и сделал, и теперь будет воевать в боевой части. При этом, само украинское командование довольно выполнением поставленных задач Ярмошевичем, новый приказ уже подписало руководство.