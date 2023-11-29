После публикации видео с издевательствами над подростком на Алтае начали проверку

На Алтае начали проверку из-за появления в Интернете видеозаписи с насилием над подростком в общежитии. Подробности сообщает РИА Новости .

Как рассказала помощник прокурора Мария Антошкина, в сети было обнаружено видео, на котором зафиксированы сцены издевательства над несовершеннолетней. Конфликт произошел в общежитии учебного заведения в городе Алейске. На записи видно, как соседки морально унижают девушку, а затем одна из них ударила жертву насилия по голове.

Сообщается, что ведомство проведет проверку и выяснит, в каком учреждении произошли развернувшиеся на записи события.