После реконструкции в подмосковном Пушкино открыли Советскую площадь

Территорию Советской площади открыли для местных жителей и гостей Городского округа Пушкинский. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

«На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных мероприятий. После завершения работ в городе появилось место для проведения праздников, которое, как мы надеемся, придется по вкусу жителям», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Согласно проекту благоустройства, на Советской площади создали несколько зон: транзитная — основная зона для удобства жителей, зона для проведения мероприятий и установки сцены, а также зона отдыха. Площадь дополнительно озеленили, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения, которые в дальнейшем подключат к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали начнется уже в этом году.