После резонансного убийства в Кузбассе пропал еще один ребенок

В городе Юрга Кемеровской области пропала девятилетняя девочка. Ребенок ушел из дома днем 2 июля и перестал выходить на связь. СУ возбудил уголовное дело, пишет VSE42.Ru .

Днем во вторник, 2 июля, местная школьница покинула свою квартиру, чтобы пойти гулять, однако обратно так и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

СУ СК России по Кемеровской области отреагировало на сигнал. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа, которая уже начала отрабатывать все возможные версии произошедшего.

К розыску подключились полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы из поисковых отрядов. Они прочесывают городские дворы, парки и прилегающие районы. Масштабная поисковая операция продолжается круглосуточно.

Оперативники обнародовали приметы пропавшей: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на ней были розовая футболка, черные шорты и черно-белые кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки. Свидетелей из региона просят незамедлительно связаться с полицией по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740, а также по номеру 02 или 102 для мобильных устройств.

Напомним, в Кузбассе возбудили уголовное дело после жестокого убийства 12-летней девочки. Предполагаемым виновником оказался рецидивист, едва освободившийся после колонии.