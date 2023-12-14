После серьезного обстрела в Донецке погибли несколько человек

14 декабря в Донецкой Республике несколько человек погибли при обстреле. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, под обстрел со стороны расположений ВСУ попал Ленинский район. Известно, что в результате открытого украинцами огня пострадали три человека, они получили различные ранения. Также сообщается, что два человека погибли.

В результате атаки пострадали и некоторые здания района. Какой ущерб нанесен строением не уточняется. Неизвестно, пострадали ли социально значимые объекты.